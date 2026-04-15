Ο Φρεντ Βασέρ της Ferrari έστειλε μήνυμα προς άπαντες για την προσέγγιση της Scuderia λίγες εβδομάδες πριν αλλάξει η εικόνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Η Scuderia Ferrari μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν του 2026. O κύριος στόχος της είναι να μειώσει τη διαφορά από τη Mercedes-AMG, και στις τάξεις του Μαρανέλο υπάρχει έντονη αισιοδοξία πως αυτό θα επιτευχθεί.

Μετά τους τρεις πρώτους αγώνες της χρονιάς και τη διακοπή πέντε εβδομάδων λόγω των ματαιωμένων GP σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, η Formula 1 εισέρχεται σε φάση όπου η εξέλιξη των μονοθεσίων αναμένεται να καθορίσει τις ισορροπίες. Όλα τα εργοστάσια δουλεύουν δίχως διακοπή για να ετοιμάσουν αναβαθμίσεις οι οποίες θα χαράξουν την εικόνα της χρονιάς.

Στόχος δεν είναι μόνο το βάθρο

Η Ferrari μετράει τρία βάθρα σε ισάριθμους αγώνες μέχρι τώρα στο 2026, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις. Η SF-26 είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ωστόσο το κύριο μειονέκτημά της από τη Mercedes είναι η ισχύς του κινητήρα.

Για τον Φρεντ Βασέρ τα βάθρα δεν είναι αρκετά, καθώς έχει μεγαλύτερους στόχους για την ομάδα του φέτος: «Ο στόχος είναι να είμαστε στο βάθρο και να κερδίζουμε αγώνες. Έχουμε ένα έλλειμμα απόδοσης από τη Mercedes, αυτό είναι ξεκάθαρο και στα τμήματα όπου η ισχύς παίζει μεγάλο ρόλο, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά, πρέπει να βελτιωθούμε. Αλλά συνολικά, δεν είμαστε τόσο μακριά».

Ένα νέο πρωτάθλημα στο Μαϊάμι

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, οι αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι μπορεί να αλλάξει πλήρως την εικόνα του πρωταθλήματος.

«Μαζεύουμε βαθμούς, αλλά ξέρουμε ότι από το Μαϊάμι και μετά πιθανότατα θα είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε καλούς βαθμούς, να ανεβαίνουμε στο βάθρο, να μην είμαστε μακριά από τη Mercedes και να είμαστε πολύ αποδοτικοί όσον αφορά το πρωτάθλημα», είπε.

Επιπλέον ο Γάλλος συμφωνεί με τα λεγόμενα του Σαρλ Λεκλέρ σχετικά με τη μάχη των αναβαθμίσεων: «Η σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί ο ρυθμός εξέλιξης θα είναι υψηλός. Δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτό, απλώς πρέπει να παίρνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο και να συνεχίσουμε να κάνουμε καλή δουλειά στην εξέλιξη για το μέλλον».

