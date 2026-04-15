Μήνυμα του CEO της Formula 1 Στέφανο Ντομενικάλι προς τους οδηγούς τονίζοντας την επιρροή και το καθήκον τους, ενώ αναφέρθηκε προσωπικά και στον Μαξ Φερστάπεν.

Η Formula 1 έχει μπει ήδη σε μια περίοδο εσωτερικής αξιολόγησης μετά τα πρώτα τρία Grand Prix του 2026. Οι νέοι κανονισμοί έχουν φέρει στο προσκήνιο έντονη συζήτηση για τη διαχείριση ενέργειας, τις κατατακτήριες δοκιμές και τη συνολική μορφή των αγώνων. Το μεγάλο διάλειμμα του Απριλίου δίνει χρόνο τόσο στη FIA όσο και στη Formula 1 να εξετάσουν πιθανές παρεμβάσεις, την ώρα που η δημόσια κριτική από οδηγούς και όχι μόνο συνεχίζεται.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται κυρίως τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τη μεγαλύτερη εξάρτηση των μονοθεσίων από την ηλεκτρική ενέργεια. Τα φαινόμενα lift-and-coast, το super clipping και οι μεγάλες διαφορές ταχύτητας σε ορισμένα σημεία της πίστας έχουν οδηγήσει σε παράπονα τόσο για το θέαμα όσο και για την ασφάλεια.

Η παρέμβαση του Ντομενικάλι

Θέλοντας να χαμηλώσει τους τόνους, ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε στο Autosport για την εικόνα του πρωταθλήματος, τη δράση στην πίστα και τους οδηγούς. Ο Ιταλός ξεκαθάρισε πως η γνώμη τους παίζει ρόλο.

«Οι συζητήσεις μου μαζί τους είναι απολύτως ανοιχτές και ξέρουν ότι με ενδιαφέρουν οι απόψεις τους. Θέλω να συμμετέχουν», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, όμως, εξήγησε ότι η στάση των οδηγών της Formula 1 συχνά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από το αν βρίσκονται ή όχι σε ανταγωνιστική θέση: «Φυσικά, καμιά φορά υπάρχει και ένα είδος “παιχνιδιού” που μπαίνει στη μέση. Αν μιλήσεις με τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά, είναι πάντα πολύ χαρούμενοι επειδή κερδίζουν. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι απογοητευμένοι, επίσης επειδή αγαπούν έναν διαφορετικό τρόπο αγώνων, και αυτό το σέβομαι πολύ».

Ο Ντομενικάλι ανέφερε πως τόνισε στους οδηγούς πως έχουν ένα καθήκον ως μέλη της «οικογένειας» της Formula 1: «Αυτό που τους είπα είναι: “Ακούστε παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτό που κάνουμε υπάρχει επειδή μαζί κάναμε τα σωστά πράγματα. Οπότε να σέβεστε ένα άθλημα που έδωσε σε όλους μας μια απίστευτη ευκαιρία να εξελιχθούμε, να βγάλουμε πολλά χρήματα και να αποκτήσουμε μια προσωπικότητα στον κόσμο που σε άλλα αθλήματα, όσο κι αν μπορεί να τα αγαπάτε περισσότερο, δεν μπορούν να σας τη δώσουν”. Αυτό τους είπα και νομίζω ότι έγινε κατανοητό».

Το κεφάλαιο «Φερστάπεν»

Όταν η συζήτηση πηγαίνει στους οδηγούς που έχουν εκφραστεί πιο έντονα για το 2026, το όνομα του Μαξ Φερστάπεν έρχεται αναπόφευκτα πρώτο. Ο Ολλανδός έχει επανειλημμένα ασκήσει σκληρή κριτική στους φετινούς κανονισμούς. Παράλληλα έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως σκέφτεται να αποχωρήσει από τη Formula 1.

Ο Ντομενικάλι ερωτώμενος για την κριτική που έχει ασκήσει ο οδηγός της Red Bull Racing, απάντησε: «Νομίζω ότι με τον Μαξ έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές από την αρχή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εγώ καταλαβαίνω τα σχόλιά του και εκείνος καταλαβαίνει τη μεγάλη εικόνα. Ακόμη και σήμερα ήταν σε μια συνάντηση όπου ήθελε πολύ να δώσει προτάσεις. Δεν θέλω να πέσω στην παγίδα να δημιουργήσω μια αντιπαλότητα, γιατί αυτό δεν είμαι εγώ. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα. Θα είμαστε μαζί. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και φυσικά η φωνή του πρέπει να ακούγεται. Αλλά φυσικά ξέρει ότι η φωνή του έχει και βάρος. Και πρέπει να σεβαστεί αυτό το βάρος, γιατί κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το εκλάβουν με λάθος τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί. Άρα, σεβασμός σε αυτό που καταφέραμε να χτίσουμε μαζί, αλλά και διάθεση να ακούμε και να είμαστε πολύ, πολύ ανοιχτοί σε κάθε παρατήρηση που κάνουμε όλοι μαζί. Χωρίς παιχνίδια εντυπώσεων στα οποία μερικές φορές όλοι μπαίνουν στον πειρασμό να μπουν».

Οι αγώνες είναι θεαματικοί

Ο Ντομενικάλι αναφέρθηκε και στο θέαμα των φετινών αγώνων και τη σημασία που έχουν οι οδηγοί για τη Formula 1.

«Νομίζω ότι οι αγώνες είναι πολύ, πολύ καλοί. Και όσο περισσότερο μιλάμε μαζί με τους οδηγούς, τόσο καλύτερο είναι αυτό για το άθλημα. Γιατί εκείνοι είναι και το λέω αυτό επειδή είμαι μεγάλος, αλλά δεν ξεχνάω τι λέω το κόσμημα του αθλήματός μας. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το κόσμημα του αθλήματός μας, όπως και εκείνοι πρέπει να προστατεύσουν το οικοσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκονται», είπε.

