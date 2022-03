Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ μίλησε για την απόφαση να διεξαχθεί κανονικά ο αγώνας της Τζέντα.

Την πεποίθησή του πως είναι ασφαλές να διεξαχθεί κανονικά το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, εξέφρασε ο νέος πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ.

Εν μέσω… χαμού στη Τζέντα μετά την πυραυλική επίθεση ανταρτών Χούτι σε εγκαταστάσεις της Aramco που βρίσκονταν μόλις έντεκα χιλιόμετρα μακριά από το σιρκουί που διεξάγεται ο δεύτερος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, ο πρόεδρος της FIA εναρμονίστηκε με τις τοπικές αρχές και τις προθέσεις της Formula 1, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον CEO, Στέφανο Ντομενικάλι.

Μάλιστα και οι εκπρόσωποι των ομάδων αποφάσισαν ομόφωνα να ταχθούν με την ίδια γραμμή και συμφώνησαν ο αγώνας της Κυριακής να διεξαχθεί κανονικά, παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με το ενδεχόμενο νέου «χτυπήματος».

