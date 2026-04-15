Η Formula 1 εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να καθυστερήσει οποιαδήποτε μεγάλη παρέμβαση στους κανονισμούς λόγω έλλειψης ευκαιριών για δοκιμές.

Νέες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1 εξωαγωνιστικά, καθώς φαίνεται να απομακρύνεται από το αρχικό πλάνο για άμεσες και ενιαίες αλλαγές στους κανονισμούς του 2026 από το Grand Prix Μαϊάμι. Τα νέα δεδομένα δείχνουν προς μια πιο σταδιακή προσέγγιση, ενώ οποιαδήποτε μεγάλη παρέμβαση παίρνει παράταση για το καλοκαίρι.

Μετά τα πρώτα τρία αγωνιστικά τριήμερα της νέας εποχής, η FIA και οι ομάδες βρίσκονται σε συνεχή διάλογο για πιθανές διορθωτικές κινήσεις, με δύο βασικά ζητήματα να κυριαρχούν: η ασφάλεια και η εικόνα των κατατακτηρίων. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση μεταξύ FIA, ομάδων και κατασκευαστών κινητήρων, ενώ αναμένονται ακόμη δύο μέχρι τις 20 Απριλίου.

Ασφάλεια και κατατακτήριες στο επίκεντρο

Το βασικό πρόβλημα αφορά τις μεγάλες διαφορές ταχύτητας μεταξύ μονοθεσίων. Πρόκεται για ένα φαινόμενο που αναδείχθηκε έντονα μετά το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν στο GP Ιαπωνίας, ωστόσο οι οδηγοί προειδοποιούσαν μήνες για ένα τέτοιο σενάριο.

Παράλληλα, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις κατατακτήριες δοκιμές, όπου η διαχείριση ενέργειας έχει περιορίσει τη δυνατότητα των οδηγών να πιέζουν στο όριο. Όλοι οι οδηγοί είναι αντίθετοι με την τωρινή κατάσταση και πιστεύουν πως πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Ο χρόνος ωστόσο μετρά αντίστροφα.

Το σενάριο παρέμβασης σε δύο φάσεις

Αντί για μια άμεση και συνολική αλλαγή, κερδίζει έδαφος το ενδεχόμενο μιας σταδιακής παρέμβασης στους κανονισμούς. Ο τεχνικός διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλής φάσης:

«Μπορεί να αποφασίσουμε ότι θέλουμε μια πρώτη φάση και μια δεύτερη, δίνοντας στη δεύτερη λίγο περισσότερο χρόνο ώστε οι κατασκευαστές να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές», είπε.

Η προσέγγιση αυτή δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα μεταθέτει τις πιο ουσιαστικές αλλαγές αργότερα μέσα στη σεζόν.

Το καλεντάρι δημιουργεί προβλήματα

Καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα παρθούν τις επόμενες ημέρες θα παίξει και το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων. Τον Μάιο η Formula 1 επισκέπτεται Μαϊάμι και Καναδά, οι οποίοι περιλαμβάνουν Αγώνα Σπριντ. Τα τριήμερα αυτά έχουν μόλις 1 ώρα ελεύθερων δοκιμών για οδηγούς και ομάδες. Έπειτα, ακολουθεί το Μονακό, μια πίστα όπου οι δοκιμές νέων λύσεων είναι πρακτικά αδύνατες.

Ο επικεφαλής της Racing Bulls, Άλαν Περμέιν, εξήγησε πως η F1 έχει βάλει ένα αυτογκόλ στην παρούσα φάση που βρίσκεται: «Θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πάμε στο Μαϊάμι με τον Αγώνα Σπριντ, γιατί υπάρχει ελάχιστος χρόνος για δοκιμές. Ίσως δοκιμάσουμε κάποιες πιο απλές και λιγότερο ριψοκίνδυνες αλλαγές στο Μαϊάμι και περισσότερες στο Μόντρεαλ. Στο Μονακό είναι σχεδόν αδύνατο να δοκιμάσεις κάτι. Οπότε η Βαρκελώνη ίσως είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για πιο απαιτητικές αλλαγές».

Ο Περμέιν προειδοποίησε πως οι αλλαγές που θα αποφασιστούν δεν πρέπει να έχουν παρενέργειες και κόστος στο θέαμα: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην αφαιρέσουμε πάρα πολύ από το θέαμα. Ένας τρόπος να μειωθούν οι διαφορές ταχύτητας είναι να αφαιρέσουμε το boost ή την επιπλέον ενέργεια όταν είσαι κοντά σε άλλο μονοθέσιο. Αυτό θα μειώσει τις διαφορές, αλλά πιθανότατα θα μειώσει και τα προσπεράσματα. Ξέρω ότι ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει lift and coast ή harvesting στις ευθείες. Αλλά ο τρόπος να το εξαλείψεις είναι να δώσεις λιγότερη ενέργεια, κάτι που θα κάνει τα μονοθέσια πιο αργά. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να κάνουμε τα μονοθέσια σημαντικά πιο αργά. Δεν θέλουμε επίσης να κάνουμε τις γρήγορες στροφές, που τώρα οι οδηγοί πιέζουν στο όριο, πιο εύκολες».

