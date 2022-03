Θα γίνει κανονικά το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας

Η ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με όσα συμβαίνουν στη Τζέντα.

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, παρά τη πυραυλική επίθεση που έγινε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής σε εγκαταστάσεις της Aramco που βρίσκονται μόλις 11 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα.



Παρά την ανησυχία των ομάδων και των οδηγών που ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις λίγο πριν την καθυστερημένη έναρξη του FP2, κρίνεται από τις αρχές του σπορ αλλά και τις αρχές ασφαλείας της χώρας, πως όλα μπορούν να κυλήσουν ομαλά.

The drivers are receiving news about the nearby fire at an oil depot in Jeddah.



