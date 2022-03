Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα απουσιάσει για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να παίρνει και πάλι τη θέση του στην Aston Martin.

Το 2022 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα της Aston Martin. Η απόδοση της ομάδας στον εναρκτήριο αγώνα στο Μπαχρέιν δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική, με κανένα μονοθέσιό της να μην τερματίζει εντός βαθμών. Επιπλέον, είδε τον σουπεραστάρ οδηγό της, Σεμπάστιαν Φέτελ, να νοσεί από την Covid-19 και να χάνει τον αγώνα.

Στη θέση του αγωνίστηκε ο Νίκο Χούλκεμπεργκ, ο οποίος παρά την έλλειψη χρόνου στο μονοθέσιο, κατάφερε να προσαρμοστεί γρήγορα και να έχει μία αξιοπρεπή εμφάνιση. Στις κατατακτήριες δοκιμές κατετάγη μπροστά από τον Λανς Στρολ, όμως στον αγώνα τερμάτισε στη 17η θέση.

Η συμμετοχή του Φέτελ ήταν αμφίβολη για το GP Σαουδικής Αραβίας που ξεκινά σήμερα με τις ελεύθερες δοκιμές στις 16:00 και 19 ώρα Ελλάδος. Η βρετανική ομάδα περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την κατάσταση του Γερμανού, όμως ανακοίνωσε πως ο Χούλκενμπεργκ θα συνεχίσει με την ομάδα για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα.

«Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ θα αγωνιστεί στις ελεύθερες δοκιμές, στις κατατακτήριες και στον αγώνα δίπλα στον Λανς Στρολ. Παρά τους λίγους γύρους εξοικείωσης στην AMR22, ο Νίκο πήγε πολύ καλά στο Μπαχρέιν και είμαστε σίγουροι πως θα κάνει το ίδιο και στην Τζέντα. Αναμένουμε πως ο Σεμπάστιαν θα είναι υγιής ώστε να αγωνιστεί στην Αυστραλία», ανέφερε με ανακοίνωσή της η ομάδα.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.



Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.



We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2