Ο Γερμανός οδηγός της Aston Martin κινδυνεύει να χάσει και το δεύτερο Grand Prix λόγω Covid-19.

Παράταση στην αγωνία σχετικά με τη συμμετοχή του Σεμπάστιαν Φέτελ στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, δεύτερο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1! Ο Γερμανός ακόμα δεν έχει κάνει αρνητικό τεστ για την Covid-19 και στην Aston Martin ετοιμάζουν το «Σχέδιο Β».

Θυμίζουμε πως όταν ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε θετικός, λίγο πριν την πρεμιέρα του Μπαχρέιν, επέστρεψε στην πατρίδα του όπου και αναρρώνει. Παρότι η κατάστασή του έχει βελτιωθεί σημαντικά και φέρεται να νιώθει καλά, το αρνητικό τεστ είναι προαπαιτούμενο.





Έτσι, στη Τζέντα όπου φιλοξενείται ο αγώνας της Κυριακής, έχει ταξιδέψει ήδη ο Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο εφεδρικός οδηγός της Aston Martin που κλήθηκε την τελευταία στιγμή να πάει στο Σακχίρ και παρότι δεν είχε οδηγήσει καν την AMR22, πράγμα σημαντικό γιατί μιλάμε για πολύ πιο βαριά μονοθέσια και πολύ διαφορετικά σε αεροδυναμική απόδοση, ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής μετά από 17 μήνες απουσίας.



These two gave it everything out there tonight. It's not been an easy weekend, but they kept fighting to the very end - and that's what we'll keep doing, together.