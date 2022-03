Μπραντλ: «Ο Φερστάπεν ήταν πιο επιθετικός με τον Χάμιλτον απ’ ό,τι με τον Λεκλέρ»

Την άποψή του για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις μάχες εντός πίστας ο Φερστάπεν εξέφρασε ο πρώην οδηγός της Formula 1 Μάρτιν Μπράντλ.

H νέα αγωνιστική σεζόν του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στο Μπαχρέιν για το 2022. Η εναρκτήριος αγώνας της σεζόν μάς χάρισε εντυπωσιακές μονομαχίες, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι ο μεγάλος νικητής για λογαριασμό της Ferrari. O Μονεγάσκος έπρεπε να παλέψει σκληρά για την τρίτη νίκη της καριέρας του. Μετά την πρώτη αλλαγή ελαστικών, ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν κολλημένος πίσω του, με τον Ολλανδό για τρεις γύρους να προσπαθεί να ανέβει στην 1η θέση, δίχως όμως να το πετυχαίνει.

Η μάχη που έδωσε ο Φερστάπεν με τον Λεκλέρ κίνησε την περιέργεια του πρώην οδηγού της Formula 1 και νυν σχολιαστή στην τηλεόραση στην τηλεόραση του Sky Sports, Μάρτιν Μπραντλ. Ο Βρετανός στο προσωπικό του blog, θέλησε να συγκρίνει το πώς διαχειρίστηκε ο Φερστάπεν τη μάχη του με τον οδηγό της Ferrari, σε σύγκριση με τις μάχες που έδινε πέρυσι με τον Λιούις Χάμιλτον.

«Απόλαυσα τον αγώνα και η σεζόν που έχουμε μπροστά μας υπόσχεται πως θα έχουμε πολύ ωραίες μονομαχίες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπω τους δύο πρώτους να μάχονται για τη νίκη. Ο Μαξ έκανε κίνηση από την εσωτερική χρησιμοποιώντας το slipstream, το DRS και τη μεγαλύτερη τελική του ταχύτητα. Ο Σαρλ κοιτούσε τους καθρέπτες του και αποδέχθηκε το αναπόφευκτο. Όμως διασφάλισε πως περνούσε τη γραμμή του DRS στη 2η θέση ώστε να έχει εκείνος το DRS μέχρι τη στροφή 4. Η άμυνα του Φερστάπεν ήταν σκληρή αλλά καθαρή. Μάλιστα ήταν λιγότερο επιθετική από την άμυνα που έκανε στον Χάμιλτον πέρυσι. Αντιθέτως, ο Λεκλέρ έκοψε ακριβώς μπροστά του στα φρένα για τη στροφή 4 σε μία περίπτωση. Θα είναι συναρπαστικό το πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το πρωτάθλημα», έγραψε ο Μπραντλ.

Η επόμενη μάχη της Formula 1 για το 2022 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο με το GP Σαουδικής Αραβίας. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τριημέρου στο Gazzetta με LIVE σε κατατακτήριες και αγώνα.

Leclerc's eyes were darting all over his rear-view mirrors! 👀



Incredible footage from the Ferrari driver's battle with Verstappen 😵#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/MommdvZAql