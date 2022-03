O εναρκτήριος αγώνας του 2022 μας χάρισε μία φοβερή μονομαχία και προμηνύει μία ανατρεπτική αγωνιστική χρονιά.

Η Formula 1 άνοιξε τις πύλες της για το 2022, με το GP Μπαχρέιν που διεξήχθη στην πίστα Σακχίρ. Ομάδες και οδηγοί τέθηκαν αντιμέτωποι μετά από ένα χειμώνα που μας προετοίμαζε για τη νέα εποχή του σπορ. Μεγάλος νικητής του αγώνα ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ να ολοκληρώνει ένα ονειρικό 1-2 για την ιταλική ομάδα.

Όμως για να το πετύχει αυτό έπρεπε να παλέψει σκληρά κατά τη διάρκεια του Grand Prix, όπου έδωσε μεγάλη μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing για αρκετούς γύρους μετά το πρώτο pit-stop. O Φερστάπεν προσπάθησε τρεις φορές να προσπεράσει τον Λεκλέρ, όμως ο οδηγός της Ferrari κατάφερε με πολύ έξυπνο τρόπο να αντεπιτεθεί και να προσπεράσει. Όχι μόνο κατάφερε να μείνει μπροστά, αλλά άνοιξε τη διαφορά κι έδειχνε να έχει το πάνω χέρι έναντι του αντιπάλου του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη φοβερή μονομαχία ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

