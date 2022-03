GP Μπαχρέιν: Τεράστια νίκη για τον Λεκλέρ και 1-2 της Ferrari

O Σαρλ Λεκλέρ κέρδισε, ο Σάινθ πήρε τη 2η θέση και η επιστροφή της Ferrari στην κορυφή επιβεβαιώθηκε - Εγκατέλειψε ο Φερστάπεν.

Ο πρώτος αγώνας της νέας εποχής της Formula 1 μάς έδωσε αυτό που περιμέναμε. Το GP Μπαχρέιν ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, στον οποίο κέρδισε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari. Για να έρθει αυτή η νίκη, όμως, ο Μονεγάσκος έπρεπε να τα δώσει όλα για να κρατήσει σε μεγάλο μέρος του αγώνα πίσω του τον πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν ταχύτατος και μαχητικός όπως πάντα μέσα στο μονοθέσιο της Red Bull Racing, αλλά εγκατέλειψε λίγο πριν από το τελος. Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε δεύτερος σε αυτήν την ονειρική βραδιά για τη Scuderia και το βάθρο συμπλήρωσε ο Λούις Χαμιλτον με τη Mercedes.

CHARLES LECLERC WINSSSSSSS! 🏁



It's his and Ferrari's first victory since 2019, and Carlos Sainz makes it a brilliant 1-2!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5bHPpxaJwm — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid για την πρώτη εκκίνηση του 2022. Με την αγωνία και τους σφυγμούς στα ύψη, τα κόκκινα φώτα στην πίστα του Σακχίρ έσβησαν και οι δύο πρώτοι έκαναν πολύ καλή εκκίνηση. Ο Λεκλέρ πολύ έξυπνα μπήκε στην εσωτερική της πρώτης στροφής και υπερασπίστηκε με επιτυχία την πρώτη θέση από τον Φερστάπεν. Ο Ολλανδός προσπάθησε να επιτεθεί αλλά δεν είχε αρκετό χώρο ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να έχει το νου του στον Κάρλος Σάινθ.

Ο Χάμιλτον έκανε επίσης καλή εκκίνηση και πέρασε γρήγορα τον Πέρεζ για να πάρει την 4η θέση, ενώ την έκπληξη έκανε ο Κέβιν Μάγκνουσεν με τη Haas, ο οποίος επίσης πέρασε τον Πέρεζ και ανεβηκε 5ος. Λίγο αργότερα όμως ο Δανός έκανε ένα μικρό λάθος, το οποίο επέτρεψε στον Πέρεζ να πάρει πίσω την 5η θέση. Ο Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε 7ος, μπροστά από τους Γκασλί, Αλόνσο και Οκόν. Ο τελευταίος χτύπησε από πίσω τον Σουμάχερ, που έκανε μια περιστροφή 360 μοιρών αλλά κατάφερε να συνεχίσει.

The new era of #F1 is well under way!



Watch Charles Leclerc's perfect start from pole and the fight for places behind him 🍿#BahrainGPhttps://t.co/bWvJFJK65n March 20, 2022

Και τώρα οι δυο τους

Αφού κατακάθισε η σκόνη της εκκίνησης, οι δύο πρωτοπόροι άρχισαν να κάνουν αυτό που περιμέναμε. Ο Λεκλέρ μπροστά και ο Φερστάπεν στα 1,5-2 δευτερόλεπτα πίσω του άνοιγαν συνεχώς τη διαφορά από τον Σάινθ, ο οποίος είχε τον Χάμιλτον κολλημένο στο διαχύτη της Ferrari του. Η Mercedes στον αγώνα έδειχνε σαφώς ταχύτερη από αυτό που είδαμε στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος στον αγώνα ήταν η πορεία του Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός έκανε πολύ κακή εκκίνηση και έπεσε στη 14η θέση. Από εκεί ξεκίνησε την προσπάθειά του να ανέβει ψηλότερα, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα της Alfa Romeo, έχασε όμως πολύ χρόνο πίσω από τον Αλεξ Άλμπον με τη Williams.

Όσο περνούσαν οι γύροι ο Λούις Χάμιλτον το έβρισκε όλο και πιο δύσκολο να κρατηθεί πίσω από τον Σάινθ, ενώ αντίθετα ο Πέρεζ πλησίαζε συνεχώς τον Βρετανό της Mercedes. Όταν ο Πέρεζ έφτασε πίσω από τον Χάμιλτον ήταν αρκετά πιο γρήγορος και κατάφερε να τον περάσει για να πάρει πίσω την 4η θέση.

1ο pit stop

Ο Χάμιλτον ήταν ο πρώτος από όλους τους οδηγούς που μπήκε στα pit για να αλλάξει τα μαλακά ελαστικά με ένα φρέσκο σετ σκληρών. Ο Βρετανός δυσκολεύτηκε αρκετά στο γύρο εξόδου καθώς τα σκληρά ελαστικά του δεν είχαν θερμοκρασία και είδε τον Ζου να τον περνάει, προτού φυσικά τον φτάσει και τον ξαναπεράσει στον επόμενο γύρο.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλειονότητα των οδηγών ξεκίνησε με τη μαλακή γόμα των ελαστικών της Pirelli, με εξαίρεση τις δύο McLaren που ξεκίνησαν με τη μεσαία, και βρισκονταν πολύ μακρικά από τη βαθμολογούμενη 10άδα, με τον Νόρις στη 16η και τον Ρικάρντο στη 17η θέση.

Ο Μαξ Φερατάπεν μπήκε για τη δική του αλλαγή στον 15ο γύρο και έβαλε άλλο ένα σετ μαλακών ελαστικών, σε μια προσπάθεια να κάνει το undercut και να βρεθεί μπροστά από τον Λεκλέρ. Στη Ferrari αντέδρασαν άμεσα και φώναξαν τον Λεκλέρ στον επόμενο γύρο για να βάλει κι εκείνος τη μαλακή γόμα.

Τιτανομαχία

Αυτό που έγινε στους επόμενους τρεις γύρους ήταν η Formula 1 στα καλύτερά της. Ο Λεκλέρ επέστρεψε στην πίστα ακριβώς μπροστά από τον Φερστάπεν και οι δυο τους ξεκίνησαν μια μάχη που θα μείνει στην ιστορία του σπορ. Στο τέλος της ευθείας ο Φερστάπεν περνούσε, με τη βοήθεια του DRS, και αμέσως μετά ο Λεκλέρ τον περνούσε ξανά. Το σκηνικό επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές, μέχρι να καταφέρει τελικά ο Λεκλέρ να βγει έξω από τη ζώνη DRS του Φερστάπεν και να διατηρήσει την πρωτοπορία.

LAP 32/57



And it's Leclerc who keeps the lead of this race as he exits the pits! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/jJazaQMDvT — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Πιο πίσω ο Σάινθ επίσης διατηρούσε την 3η θέση αλλά πλέον έπρεπε να προσέχει τον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ακολουθούσε διαφορετική στρατηγική (είχε βάλει μεσαία γόμα) και διεκδικούσε τη θέση στο βάθρο. Ετελώς διαφορετική στρατηγική ακολουθούσαν οι δύο Mercedes, με τους Χάμιλτον και Ράσελ να έχουν σκληρή γόμα και να βρίσκονται στις θέσεις 5 και 6. Οι Μάγκνουσεν, Γκασλί, Αλόνσο και Οκόν συμπλήρωναν τη 10άδα – και δεν είχαμε φτάσει ακόμα στο μέσον του αγώνα.

2ο pit stop

Ο Αλόνσο άνοιξε το χορό των δεύτερων pit stop, μπαίνοντας για να αλλάξει τα μεσαία σε σκληρά ελαστικά. Δύο ηύρους αργότερα μπήκε και ο Χάμιλτον, ο οποίος έβγαλε τα σκληρά και έβαλε τα μεσαία ελαστικά, με τα οποία θα έπρεπε να κάνει άλλους 28 γύρους μέχρι τον τερματισμό. Τα τρια pit stop δεν φάνταζαν τόσο απίθανη περίπτωση σε εκείνο το σημείο.

Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Σαρλ Λεκλέρ είχε φτιάξει μια ωραία διαφορά άνω των τεσσάρων δευτερολέπτων από τον Φερστάπεν και όλα έδειχναν ότι η πρώτη θέση και κατά συνέπεια η νίκη θα κρινόταν στο επόμενο pit stop. O Φερστάπεν έκανε την κίνησή του στον 31ο γύρο και μπήκε για ένα φρέσκο σετ μεσαίας γόμας. Και πάλι η Ferrari αντέδρασε άμεσα και μπήκε στον επόμενο γύρο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κρατούσαν την ανάσα τους.

LAP 32/57



And it's Leclerc who keeps the lead of this race as he exits the pits! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/jJazaQMDvT — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Αυτήν τη φορά όμως δεν έγινε το ίδιο. Ο Λεκλέρ επέστρεψε στην πίστα μετά το pit stop ξεκάθαρα μπροστά από τον Φερστάπεν, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο DRS και να απειλήσει τον Μονεγάσκο. Ο Ολλανδός στον ασύρματο παραπονέθηκε στην ομάδα του, ότι του έδωσαν την εντολή να μην πιέσει πολύ τα ελαστικά του στο γύρο εξόδου και αυτό του στέρησε την ευκαιρία να βρεθεί μπροστά από τον αντίπαλό του και στην πρώτη θέση.

Η μάχη του βάθρου

Λίγο πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω για την ακρίβεια, γύρω στα 15 δευτερόλεπτα, είχαμε μια μάχη καρμπόν. Ο Κάρλος Σάινθ βρισκόταν στην 3η θέση αλλά βρισκόταν επίσης υπό διαρκή πίεση από τον Σέρχιο Πέρεζ, που έμενε σε σταθερή απόσταση 2-3 δευτερολέπτων πίσω του. Και οι δύο γνώριζαν τη σημασία της 3ης θέσης για τις ομάδες τους και έκαναν αγώνα αναμονής. Ωστόσο, ο Σάινθ είχε μεσαία ελαστικά στο μονοθέσιό του ενώ ο Πέρεζ είχε τα μαλακά.

Αρκετά πιο πίσω, άλλα 15 δευτερόλεπτα, ακολουθούσαν οι δύο Mercedes των Χάμιλτον και Ράσελ. Τα «ασημί βέλη» ήταν ξεκάθαρα εκτός διεκδίκησης της νίκης και αυτό σίγουρα προκαλούσε προβληματισμό στην πρωταθλήτρια ομάδα. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν συνέχιζε να εντυπωσιάζει στην 7η θέση και τη 10άδα έκλειναν οι Γκασλί, Οκόν και Αλόνσο.

3ο pit stop και Αυτοκίνητο Ασφαλείας

O Λεκλέρ συνέχιζε να ανοίγει τη διαφορά από τον Φερστάπεν και όταν αυτή ξεπέρασε τα 5 δευτερόλεπτα ο Ολλανδός μπήκε και για τρίτη αλλαγή ελαστικών, με σκοπό πιθανώς να κάνει τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και να πάρει τον ένα βαθμό. Αυτήν τη φορά στη Ferrari δεν αντέδρασαν και άφησαν τον Λεκλέρ στην πίστα. Αντίθετα, κάλεσαν τον Κάρλος Σάινθ για να τον προστατέψουν από τον Σέρχιο Πέρεζ. Ο Φερστάπεν ωστόσο ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα διεύθυνσης της RB18, που όμως του επέτρεπε να συνεχίσει.

LAP 46/57



Gasly's race ends - flames coming out of the rear, expertly dealt with by a race marshal



⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED ⚠️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/uHHArGF5Ht — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Και τότε ανατράπηκαν όλα. Ο Πιέρ Γκασλί αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη της πίστας, με το μονοθέσιο της AplhaTauri να έχει πάρει φωτιά. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε στην πίστα, ο Λεκλέρ έκανε το δικό του pit stop και η διαφορά ανάμεσα στους δύο πρώτους μηδενίστηκε ξανά.

Η απομάκρυνση της AlphaTauri αποδείχτηκε σχετικά δύσκολη και πέρασαν αρκετοί γύροι μέχρι το Αυτοκίνητο Ασφαλείας να φύγει από την πίστα. Όταν έγινε αυτό απέμεναν μόνο 7 γύροι μέχρι την καρό σημαία και οι διεκδικητές της νίκης έπρεπε να παίξουν όλα για όλα.

Η νύχτα της Ferrari

Στην επανεκκίνηση ο Λεκλέρ κατφερε να φύγει καλά και δεν απειλήθηκε από τον Φερστάπεν. Αντίθετα, ο Ολλανδός είδε τον Σάινθ να έχει φτάσει δίπλα του και έπρεπε να αμυνθεί για να διατηρήσει τη 2η θέση. Ο Πέρεζ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία ενώ και ο Χάμιλτον καραδοκούσε για όποιο άνοιγμα παρουσιαζόταν.

Τελικά όμως όλοι οι πρωτοπόροι διατήρησαν της θέσεις τους. Ιδιαίτερα ο Λεκλέρ άρχισε να γράφει ταχύτερους γύρους και αμέσως απομακρύνθηκε από τον Φερστάπεν και έβαλε πλώρη για τη νίκη. Πιο πίσω, σημαντική πρόοδο είχε κάνει ο Μπότας, που ανέβηκε στην 8η θέση, μπροστά από τους Οκόν και Τσουνόντα.

LAP 55/57



Verstappen has lost power, limps back to the pits and is out of this race #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/0cttLQvB79 — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Ο Σάινθ «ζωντάνεψε» στους τελευταίους γύρους και κόλλησε πίσω από τον Φερστάπεν, που αντιμετώπιζε προβλήματα με την μπαταρία στο μονοθέσιο της Red Bull. Ο Σάινθ πέρασε και αμέσως μετά ο Φερστάπεν επιβράδυνε, μπήκε στα pit και εγκατέλειψε. Έτσι, με το πανηγυρικό 1-2 της Ferrari έπεσε η καρό σημαία, με τον Χάμιλτον να παίρνει την 3η θέση, αφότου ο κινητήρας στο μονοθέσιο του Πέρεζ ξαφνικά σταμάτησε στον τελευταίο γύρο του αγώνα. Ο Ράσελ ήταν 4ος και ακολούθησαν οι Μάγκνουσεν, Μπότας, Οκόν, Τσουνόντα, Αλόνσο και Ζου.

Ο επόμενος αγώνας έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο (25-27 Μαρτίου) και είναι το GP Σαουδικής Αραβίας.