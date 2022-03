Formula 1: Ο Μπότας θέλει να τα βάλει με τις Mercedes (vid)

Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Μπαχρέιν, ο Φινλανδός στοχεύει ψηλά.

Η πρώτη επίσημη διαδικασία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2022, οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Μπαχρέιν, έκρυβαν ανατροπές και εκπλήξεις. Γιατί όσο κι αν περιμέναμε Ferrari και Red Bull να είναι στην κορυφή, λίγοι περίμεναν τόσο ανταγωνιστικές τις Alfa Romeo και Haas.

Όμως όπως θα δείτε στο παρακάτω video, o Βάλτερι Μπότας ήταν ανάμεσα τους. Ο Φινλανδός σημείωσε τον έκτο καλύτερο χρόνο στη μάχη της pole position και θα παραταχθεί στην τρίτη σειρά του grid, δίπλα στον επί πέντε χρόνια teammate του στη Mercedes, Λούις Χάμιλτον.

Μάλιστα, ο Φινλανδός πλασαρίστηκε τρεις θέσεις πάνω από τον οδηγό που τον αντικατέστησε στη γερμανική ομάδα, τον Τζορτζ Ράσελ! Μετά λοιπόν από το πέρας των κατατακτήριων, μίλησε για τις προσδοκίες του για την Κυριακή.

Κι όσα είπε έχουν ενδιαφέρον…

"Maybe we can battle with Mercedes. That could be fun" #BahrainGP @ValtteriBottas pic.twitter.com/thAz1tqqnE