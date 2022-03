Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την pole position μπροστά από τους Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ, σημαίνοντας την αντεπίθεση της Ferrari.

Η Ferrari έκλεψε την παράσταση στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της νέας εποχής της Formula 1 στο Μπαχρέιν. Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην πίστα του Σακχίρ και θα ξεκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την pole position. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ενώ ο Κάρλος Σάινθ με το δεύτερο κόκκινο μονοθέσιο θα είναι 3ος. Ο Σέρχιο Πέρες πήρε την 4η θέση, μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον που περιορίστηκε στην 5η θέση.

CHARLES LECLERC TAKES POLE IN BAHRAIN!



It's pole position number 🔟 of his career 😍#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/GwXX1CQbFx