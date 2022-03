Χαοτική η διαφορά της γερμανικής ομάδας από την pole position, όμως ο Βρετανός έσωσε ό,τι μπορούσε στις κατατακτήριες δοκιμές του Μπαχρέιν.

Το 2022 δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Mercedes-AMG, με τηv W13 να μην μπορεί να αποδώσει στο απόλυτο των δυνατοτήτων της. Στις χειμερινές δοκιμές, η πρωταθλήτρια ομάδα κατασκευαστών του 2021 αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα, που μέχρι τώρα δεν τα έχει λύσει.

Η αγωνιστική σεζόν ξεκίνησε επίσημα στο GP Μπαχρέιν, με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari να παίρνει την pole position κόντρα στον Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον πλασαρίστηκε στην 5η θέση, 0,680 δευτ. μακριά από το χρόνο του Μονεγάσκου, μία επίδοση άκρως απογοητευτική για τα δεδομένα της γερμανικής ομάδας.

Μετά το πέρας των κατατακτηρίων, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε την ανωτερότητα των αντίπαλων ομάδων: «Δεν μπορώ να πω πως είμαι ανακουφισμένος. Είμαι γενικά χαρούμενος σήμερα με δεδομένο το πού ήμασταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με το μονοθέσιο. Η οδήγηση ήταν ένας εφιάλτης, αλλά έπρεπε να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Είμαι περήφανος για όλους που παραμένουν θετικοί. Οι ομάδες μπροστά μας είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Gave it all we had there out night. 👊 You know we'll keep pushing to be in that fight out front. pic.twitter.com/6YjZRiCqBd