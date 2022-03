Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε και η τηλεοπτική παραγωγή μάς χάρισε ορισμένα εντυπωσιακά πλάνα.

Το GP Μπαχρέιν για το πρωτάθλημα της Formula 1 ξεκίνησε με τις δύο ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Ομάδες και οδηγοί βγήκαν στην πίστα για πρώτη φορά φέτος σε επίσημη διαδικασία, με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει το προβάδισμα. Ο οδηγός της Red Bull Racing και πρωταθλητής του 2021, έδειξε πως είναι σε εξαιρετική φόρμα.

Κατά τη διάρκεια των δύο 60λεπτων διαδικασίων είδαμε στις οθόνες μας τα νέα γραφικά που παρουσίασε η Formula 1 και κάποια πλάνα έκπληξη. Αυτό που ξεχώρισε ήταν οι onboard κάμερες που ήταν τοποθετημένες μέσα στα κράνη των οδηγών. Ανάλογο πλάνο είδαμε πέρυσι με τον Φερνάντο Αλόνσο στο Βέλγιο, όμως φέτος φαίνεται πως θα είναι κάτι που θα βλέπουμε σε κάθε αγώνα.

Το πρώτο πλάνο το είδαμε από τον Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo, όμως ο σκηνοθέτης δεν είχε και το καλύτερο timing, καθώς ο Κινέζος επέστρεφε εκείνη τη στιγμή στα pit.

New cars, returning drivers, and some seriously immersive camera angles 🤩



Get up to speed with everything that happened in our first session of the season! 🎥#BahrainGP #F1