Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του εναρκτήριου αγώνα του 2022 για τη Red Bull Racing.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Σακχίρ, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Μπαχρέιν για το πρωτάθλημα της Formula 1. Οι συνθήκες που συνάντησαν οδηγοί και ομάδες ήταν παρόμοιες με αυτές που θα έχουν στις κατατακτήριες και στον αγώνα. Όμως αν αναμένεται να αλλάξει κάτι, αυτό είναι η ένταση του ανέμου, που ταλαιπώρησε πολλούς οδηγούς.

Στο δεύτερο 60λεπτο της ημέρας, είδαμε τις ομάδες να επικεντρώνονται στο να συλλέξουν δεδομένα τόσο για κατατακτήριες όσο και για αγώνα. Ταχύτερος όλων ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:31,936 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Ο Ολλανδός κατάφερε να αντισταθεί στον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο οποίος βρέθηκε στη 2η θέση με την F1-75. Ο Μονεγάσκος ήταν 0,087 δευτ πίσω από τον οδηγό της Red Bull Racing, με τους δύο να είναι σε εξαιρετική φόρμα. Στην 3η θέση ακολούθησε ο Κάρλος Σάινθ, όμως ήταν μισό δευτερόλεπτο μακριά τους.

Which car is looking best under the lights? 😍#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/JaIq6sLKSP