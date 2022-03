Μια βόλτα κυριολεκτικά μέσα από το κράνος του Αλόνσο στη θρυλική πίστα του Σπα στο Βέλγιο.

Το 2021 η Formula 1 θέλησε να εισάγει στις μεταδόσεις της ένα νέο είδους κάμερας. Πρόκειται για τη λεγόμενη «helmet cam» που είναι τοποθετημένη μέσα στο κράνος και δίπλα από τα μάτια του οδηγού. Την περασμένη σεζόν την είδαμε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του GP Βελγίου.

Ο Φερνάντο Αλόνσο μας είχε χαρίσει εντυπωσιακές στιγμές με τη «helmet cam» στις ελεύθερες δοκιμές. Όμως το μόνο αρνητικό ήταν το γεγονός πως η εικόνα δεν ήταν σταθερή και δεν μας έδινε την πραγματική αίσθηση που ζει ένας οδηγός.

Όμως η Formula 1 φρόντισε γι’αυτό και δημοσίευσε στα social media έναν γύρο στη θρυλική πίστα του Σπα με την κάμερα να έχει σταθεροποιηθεί πλήρως. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και μας προετοιμάζουν για το ξεκίνημα της φετινής σεζόν που ξεκινά σε δύο εβδομάδες.

Ο Φερνάντο Αλόνσο στο πρώτο χειμερινό τεστ του 2022 στη Βαρκελώνη συμπλήρωσε 139 γύρους με την A522 κι έγραψε τον 13ο ταχύτερο χρόνο των δοκιμών. Την τελευταία ημέρα ο Ισπανός σταμάτησε στην πίστα μετά από 12 γύρους με πρόβλημα στα υδραυλικά του μονοθεσίου.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο με τον Αλόνσο να μας πηγαίνει βόλτα στο θρυλικό Σπα.

Now this, is something else 🤩@alo_oficial's helmet cam from the 2021 Belgian Grand Prix, stabilised 💫#F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/b7lA8DQWht