Η περιπέτεια της υγείας του Αυστραλού οδηγού της McLaren με την Covid-19 είχε αίσιο τέλος και πλέον ετοιμάζεται για την αρχή της σεζόν.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο αναγκάστηκε να χάσει τις τρεις ημέρες δοκιμών του Μπαχρέιν, καθώς βρέθηκε θετικός στην Covid-19, αλλά θα δώσει κανονικά το "παρών" στον πρώτο αγώνα της σεζόν.. O Αυστραλός ήταν αδιάθετος ήδη προτού ξεκινήσει το τριήμερο τεστ, όμως το θετικό δείγμα βγήκε την τελευταία μέρα. Ο ίδιος ήταν ήδη σε απομόνωση και έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει τον εναρκτήριο αγώνα το τριήμερο 18-20 Μαρτίου.

Με ανακοίνωσή της, η McLaren επιβεβαίωσε πως ο Ρικάρντο θα είναι με κάθε επισημότητα έτοιμος, ώστε να αγωνιστεί στο GP Μπαχρέιν: «Η McLaren F1 επιβεβαιώνει πως ο Ντάνιελ επέστρεψε αρκετά αρνητικά τεστ της Covid-19 και ως αποτέλεσμα μπορεί να επιστρέψει στα paddock από την Πέμπτη και θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο GP Μπαχρέιν αυτού του τριημέρου».

Η βρετανική ομάδα ήλπιζε να είναι έτοιμος ο Αυστραλός για τον εναρκτήριο αγώνα, ενώ παράλληλα έκανε ενέργειες στο παρασκήνιο σε περίπτωση που δεν θα ήταν διαθέσιμος. Στο πλαίσιο των δοκιμών του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τον Κόλτον Χέρτα (που αγωνίζεται στο Indycar) ως το νέο της οδηγό εξέλιξής. Επιπλέον επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα πως ήρθε σε συμφωνία με την Alpine ώστε να χρησιμοποιήσει τον πρωταθλητή της Formula 2 για το 2021, Όσκαρ Πιάστρι, σε περίπτωση που ένας εκ των δύο οδηγών της δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Ρικάρντο εντάχθηκε στη McLaren το 2021 και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την προσαρμογή του, κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στο GP Ιταλίας και έφερε για πρώτη φορά τη βρετανική ομάδα στο βάθρο μετά το 2012. Το 2022 δεν ξεκινάει με τον καλύτερο για τον Αυστραλό, καθώς τα λίγα χιλιόμετρα που έχει πραγματοποιήσει με την MCL36 σημαίνει πως δεν έχει συνηθίσει ακόμη το μονοθέσιο. Επιπλέον, η ομάδα του αντιμετώπισε έντονα προβλήματα στο τεστ του Μπαχρέιν και έκανε μόλις 200 γύρους, ενώ την ίδια ώρα η Mercedes ολοκλήρωσε συνολικά 398.

Update from the team on @DanielRicciardo. ⬇️ pic.twitter.com/rDqeYRlf6P