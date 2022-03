Ο οδηγός της McLaren θα χάσει το υπόλοιπο των δοκιμών εξέλιξης αλλά θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της σεζόν!

Τελικά η αδιαθεσία του Ντάνιελ Ρικιάρντο που τον κράτησε θεατή έως τώρα από τις δοκιμές εξέλιξης της Formula 1 που διεξάγονται στο Μπαχρέιν, δεν ήταν τυχαία. Ο οδηγός της McLaren βρέθηκε θετικός στην Covid-19 και βρίσκεται πλέον σε απομόνωση.

Ο Αυστραλός είχε αδιαθεσία από την Τετάρτη, μία ημέρα πριν την έναρξη της δράσης στην πίστα του Σακχίρ. Ωστόσο, όλα τα τεστ στα οποία είχε υποβληθεί, έβγαιναν αρνητικά. Ωστόσο, το PCR το οποίο έκανε σήμερα, Παρασκευή, βγήκε θετικό.





Αυτόματα ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα και ο Ρικιάρντο βρίσκεται πλέον σε απομόνωση. Η ανακοίνωση της McLaren Racing ανέφερε:

«Η McLaren Racing μπορεί να επιβεβαιώσει πως αφότου δεν ένιωθε καλά από την Τετάρτη και μετά, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο έχει πλέον θετικό PCR Test για Covid-19.

Έτσι ο Ντάνιελ συνεχίζει να παραμένει σε απομόνωση, όπως απαιτούν οι τοπικοί κανονισμοί.

Βάσει αυτών, ο Ντάνιελ θα είναι σε θέση να επιστρέψει εγκαίρως για το Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix της επόμενης εβδομάδας. Νιώθει ήδη καλύτερα και του ευχόμαστε καλή και ταχεία ανάρρωση».

Daniel Ricciardo has tested positive for Covid-19. He is currently isolating but already feeling better and will be released for the Bahrain GP under protocol. Wishing Daniel a speedy recovery! #F1Testing #F1 pic.twitter.com/QcFFeLiWrN

O 32χρονος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media και αποδείχθηκε πως παρά την αναποδιά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Καλύτερα αυτή την εβδομάδα παρά την επόμενη…

Είναι κρίμα που έχασα το τεστ αλλά νιώθω ήδη καλύτερα. Θα παραμείνω σε απομόνωση και θα επικεντρωθώ στο επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λάντο (Νόρις) και τη McLaren που επωμίστηκαν το βαρύ φορτίο, σας χρωστάω μερικές μπίρες (γάλα για τον Λάντο).

Εκτιμώ τα ευχές σας για ανάρρωση».

Better this week than next…

Unfortunate to miss the test, but I’m starting to feel better. I’ll stay isolated and just focus on next weekend.

Big thanks to Lando & McLaren for the heavy lifting, I owe you some beers (milk for Lando).

Appreciate the well wishes from everyone.