Ένα δοκιμαστικό στην Καλαμάτα άλλαξε τη ζωή του Χρήστου Πανταζίδη. Πλέον στοχεύει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες με επιμονή και πίστη.

Σε έναν αθλητικό κόσμο όπου χαρακτηρίζεται κυρίως από τα δρώμενα των «μεγάλων σπορ», το γκολφ ξεχωρίζει ως μία ήσυχη και παράλληλα ντελικάτη δύναμη. Δεν είναι απλώς ένα άθλημα με δεξιότητες, αλλά ένας διαρκής ατομικό αγώνας όπου η πειθαρχία, η εσωτερική εξέλιξη, η υπομονή και η καθαρή σκέψη καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Σε αυτό το απαιτητικό μονοπάτι έχει μπει ο Χρήστος Πανταζίδης από μικρή ηλικία. Χαράζει τη δική του πορεία και εκπροσωπεί μία νέα γενιά Ελλήνων αθλητών που τολμούν να κυνηγήσουν το κάτι διαφορετικό.

Η ιστορία του ξεκινά από την Καλαμάτα. Εκεί ένα δοκιμαστικό έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. Από τα πρώτα χτυπήματα με το μπαστούνι του γκολφ έως τη συμμετοχή σε διεθνή τουρνουά. Μία διαδρομή, η οποία δεν ήταν απλή, αλλά γεμάτη προκλήσεις, συνεχείς μετακινήσεις και ανάγκη για άμεση προσαρμογή σε ένα περιβάλλον με αμείλικτό ανταγωνισμό.

Ο κορυφαίος Έλληνας γκολφέρ μιλάει στο Gazzetta για τη σημασία της αντοχής, την καθημερινή προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχία. Αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο να γίνει ο πρώτος αθλητής γκολφ που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα όνειρο, το οποίο δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και την εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα.

Η συνέντευξη του Χρήστου Πανταζίδη στο Gazzetta

Πώς ξεκίνησε η πορεία σας στο γκολφ και τι ήταν αυτό που σας έκανε να το αγαπήσετε;

«Η πορεία μου ξεκίνησε όταν ήμουν 8 χρονών στην Καλαμάτα, όπου μεγάλωσα. Ο πατέρας μου είδε μια ανακοίνωση στην εφημερίδα για δοκιμαστικά υποτροφιών που γίνονταν στην Costa Navarino για τα παιδιά της περιοχής, κι έτσι ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με το άθλημα.

Αυτό που με έκανε να αγαπήσω το γκολφ είναι ότι ο ανταγωνισμός έχει να κάνει κυρίως με τον εαυτό σου. Προσπαθείς να γίνεις καλύτερος κάθε μέρα, όχι απλά να κερδίσεις τον αντίπαλο. Επίσης, η επαφή με τη μεσσηνιακή φύση και η ηρεμία του αθλήματος είναι μοναδικά στοιχεία. Κυνηγάς μια τελειότητα που δεν έρχεται ποτέ, αλλά αυτό σε κρατάει συνεχώς σε εξέλιξη».

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στα πρώτα σας βήματα ως επαγγελματίας;

«Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να προσαρμοστώ σε διαφορετικές συνθήκες, χώρες, γήπεδα και αντιπάλους. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία για το τι σημαίνει να αγωνίζεσαι επαγγελματικά στο εξωτερικό, οπότε έπρεπε να μάθω μέσα από την εμπειρία πώς να ανταπεξέρχομαι».

Πώς είναι η καθημερινότητα και η προπόνηση ενός επαγγελματία παίκτη γκολφ;

«Η καθημερινότητά μου περιλαμβάνει περίπου 6 ώρες προπόνησης, σε συνδυασμό με καθημερινή ενδυνάμωση με αντιστάσεις, σχεδόν 6 με 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα, υπάρχουν συνεχόμενα ταξίδια για αγώνες, κάτι που απαιτεί αντοχή και προσαρμοστικότητα».

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για να ξεχωρίσει κάποιος σε αυτό το άθλημα;

«Πειθαρχία, καλή ψυχική κατάσταση και καθαρό μυαλό. Να μην τα παρατάς ποτέ, να έχεις δημιουργικότητα και ικανότητα προσαρμογής, γιατί κάθε μέρα και κάθε γήπεδο είναι διαφορετικά».

Πώς έχει εξελιχθεί το γκολφ τα τελευταία χρόνια, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε δημοτικότητα;

«Στο εξωτερικό το γκολφ εξελίσσεται ραγδαία και ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός, με δημοτικότητα αντίστοιχη του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου. Στην Ελλάδα, χάρη στην Costa Navarino, το άθλημα έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον η χώρα μας αποτελεί προορισμό για golf tourism, κάτι που παλαιότερα ήταν αδιανόητο».

Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας σας μέχρι σήμερα;

«Η κατάκτηση του πρώτου μου πανελλήνιου τίτλου, αλλά και η 8η θέση σε ένα τουρνουά στο τέλος της χρονιάς, η οποία μου εξασφάλισε τη δυνατότητα συμμετοχής στη φετινή αγωνιστική σεζόν».

Πώς διαχειρίζεστε την πίεση κατά τη διάρκεια σημαντικών αγώνων;

«Η διαχείριση της πίεσης έρχεται μέσα από την εμπειρία και τις αποτυχίες. Προσπαθώ να μένω στη στιγμή και να μην σκέφτομαι το μετά, γιατί αυτό δημιουργεί πίεση. Οι αναπνοές με βοηθούν πολύ, όπως και το να θυμάμαι γιατί ξεκίνησα και ότι στην ουσία δεν έχω κάτι να χάσω, μόνο να κερδίσω».

Ποια είναι η άποψή σας για τη συμμετοχή του γκολφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τι σημαίνει αυτό για το άθλημα;

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το γκολφ έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός απόλυτα ολοκληρωμένου αθλήματος. Απαιτεί τεράστια σωματική ακρίβεια, πνευματική διαύγεια και στρατηγική σκέψη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει πλέον ενταχθεί σταθερά στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μια σπουδαία και δίκαιη αναγνώριση, καθώς του δίνει την παγκόσμια πλατφόρμα που του αξίζει και βοηθά να καταρριφθούν παλαιότερα στερεότυπα, φέρνοντάς το πιο κοντά στο ευρύ κοινό».

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028;

«Το βλέμμα μου είναι ήδη στραμμένο εκεί. Ο μεγάλος μου στόχος και το καθημερινό μου κίνητρο στις προπονήσεις είναι να καταφέρω να προκριθώ στο Λος Άντζελες. Το να γίνω ο πρώτος Έλληνας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο γκολφ σε Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι η ύψιστη τιμή για εμένα. Πέρα από το προσωπικό αγωνιστικό επίτευγμα, θέλω αυτή η προσπάθεια να αποτελέσει τον καταλύτη που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και την ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα».

Τι συμβουλή θα δίνατε σε νέα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ασχοληθούν με το γκολφ;

«Η συμβουλή μου είναι πολύ απλή: να το δοκιμάσουν χωρίς δισταγμό! Το γκολφ είναι ένα μοναδικό άθλημα μέσα από το οποίο μαθαίνεις πάρα πολλά για τον ίδιο σου τον εαυτό, δοκιμάζεις την πειθαρχία, τον σεβασμό και την υπομονή σου. Η επαφή με τη φύση συνδυάζεται με την ένταση του ανταγωνισμού. Είμαι σίγουρος ότι όποιο παιδί βρεθεί στο γήπεδο και δοκιμάσει, θα το αγαπήσει από την πρώτη στιγμή».