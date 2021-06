Οι πρώτες εικόνες του Τάιγκερ Γουντς 4 μήνες μετά το τρομακτικό τροχαίο (vid)

O Τάιγκερ Γουντς εθεάθη στο Λος Αντζελες για πρώτη φορά, τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.

Σε στάδιο ανάρρωσης είναι ο Τάιγκερ Γουντς. Ο θρύλος του γκολφ πριν τέσσερις μήνες είχε ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα από το οποίο από θαύμα βγήκε ζωντανός.

Μετά από αρκετά χειρουργεία και πολύ χρόνο στο νοσοκομείο, δείχνει να είναι καλύτερα. Ο Γουντς σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ συνεχίζει τις θεραπείες καθώς θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να μπορέσει να περπατήσει κανονικά και γι’ αυτό κυκλοφορεί ακόμη με πατερίτσες.

Τα ξημερώματα (Ελλάδας) ο άσος του γκολφ εθεάθη για πρώτη φορά μετά από το τρομακτικό τροχαίο που είχε, μαζί με την σύντροφό του, Ερικα Χέρμαν. Οι δυο τους επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και πήγαν σε εγκαταστάσεις γκολφ στο Λος Αντζελες. Ο Γουντς με τις πατερίτσες του και η σύντροφός του στο τιμόνι του SUV, προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, ενώ οι έρευνες για το τροχαίο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

TMZ video of Tiger Woods. The comeback is on pic.twitter.com/wVGJCveTrg