Αναρρώνει ο Τάιγκερ Γουντς, πετυχημένη η επέμβαση του (pic)

Άσχημο τροχαίο είχε πριν λίγες μέρες ο Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος μεταφέρθηκε στο χειρουργείο με κατάγματα στα πόδια

Με ανακοίνωση της η οικογένεια του σπουδαίου γκολφέρ, ενημέρωσε τον κόσμο πως η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ήταν πετυχημένη.

Μάλιστα τονίζει πως νιώθει καλά και αναρρώνει από το τροχαίο. Μαζί με την οικογένεια του ευχαρίστησαν όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη στην περιπέτεια που πέρασε.

Tiger Woods is recovering and in good spirits after having follow-up procedures on his injuries this morning, per a statement released on Twitter.

