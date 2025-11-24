Αδιανόητο αποτέλεσμα στο Futsal: 1-98, με ένα γκολ ανά 25 δευτερόλεπτα!
Το Σάββατο (22/11) η Γερεβάν φιλοξένησε την πρωταθλήτρια Αλασκέρτ στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Futsal της Αρμενίας, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με το άκρως επιβλητικό σκορ 1-98!.
Με άλλα λόγια οι γηπεδούχοι δέχτηκαν σε 40 λεπτά αγώνα (2 ημίχρονα των 20 λεπτών) 98 γκολ, κάτι που μεταφράζεται σε 1 γκολ ανά 25 δευτερόλεπτα, αν και τα περισσότερα τέρματα σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος. (Το σκορ ήταν ήδη 0-33 στην ανάπαυλα, με τα υπόλοιπα 65 γκολ να σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο).
Αρχικά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αρμενίας (FFA) ανακοίνωσε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά η δημοσίευση σύντομα διαγράφηκε, καθώς παρόμοια σκορ έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σε πρωταθλήματα χαμηλότερης και πιο αδύναμης κατηγορίας ανά το κόσμο, επομένως δεν μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα ως παγκόσμιο ρεκόρ.
Earning a place in the Guinness World Records?— Futsalplanet.com (@futsalplanet97) November 23, 2025
FC Yerevan won yesterday 98-1 vs Alashkert FC in the Armenian futsal league 5th round.
If you wanna watch 99 goals, click here:https://t.co/Wd04PtJMMa
Photo: FC Yerevan pic.twitter.com/DtlcYz9I5W
