Αδιανόητο αποτέλεσμα στο Futsal: 1-98, με ένα γκολ ανά 25 δευτερόλεπτα!

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο πρωτάθλημα Futsal της Αρμενίας με την Γερεβάν να επικρατεί της Αλασκέρτ με το αδιανόητο 1-98!

Το Σάββατο (22/11) η Γερεβάν φιλοξένησε την πρωταθλήτρια Αλασκέρτ στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Futsal της Αρμενίας, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με το άκρως επιβλητικό σκορ 1-98!.

Με άλλα λόγια οι γηπεδούχοι δέχτηκαν σε 40 λεπτά αγώνα (2 ημίχρονα των 20 λεπτών) 98 γκολ, κάτι που μεταφράζεται σε 1 γκολ ανά 25 δευτερόλεπτα, αν και τα περισσότερα τέρματα σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος. (Το σκορ ήταν ήδη 0-33 στην ανάπαυλα, με τα υπόλοιπα 65 γκολ να σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο).

Αρχικά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αρμενίας (FFA) ανακοίνωσε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά η δημοσίευση σύντομα διαγράφηκε, καθώς παρόμοια σκορ έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σε πρωταθλήματα χαμηλότερης και πιο αδύναμης κατηγορίας ανά το κόσμο, επομένως δεν μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα ως παγκόσμιο ρεκόρ.

 
     

