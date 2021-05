Το γκολ της χρονιάς μπήκε στο MLS (vid)

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός της Ρίαλ Σαλτ Λέικ που αγωνίζεται στο MLS, σκόραρε ένα απίστευτο τέρμα στην αναμέτρηση με την Σαν Χοσέ. Αφού πρώτα κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος στη συνέχεια με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα.

Βέβαια, το γκολ του Ρούμπιο Ρουμπίν, δεν ήταν αρκετό για να δώσει στην ομάδα του τη νίκη, καθώς η Σαν Χοσέ έφερε «τούμπα» το ματς και πήρε τη νίκη με 2-1.

EARLY CONTENDER FOR @MLS GOAL OF THE YEAR!

Take a bow, Rubio Rubin.

(via @realsaltlake)pic.twitter.com/l3wwPTaGrK

— ESPN FC (@ESPNFC) May 8, 2021