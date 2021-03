Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ λίγο μετά το 1-1 της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου με τους Κενυάτες, με τους τελευταίους να μην καταφέρνουν να προκριθούν στα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, πήγε στ' αποδυτήρια των αντιπάλων.

Του συνεχάρη για την προσπάθεια και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια, σε μια πολύ όμορφη στιγμή ανάμεσα σε συναθλτές μετά την 90λεπτο «μάχη» τους...

Kenya national team: “Thank you my friend. Congratulations! Good luck in #TotalAFCON!”

@MoSalah: “Good luck next time.”

The kind of spirit you love to see between nations. #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/TXI7owNA1e

— CAF (@CAF_Online) March 25, 2021