Κουβέιτ: Ρέφερι βλέπει τη «βουτιά» στο VAR και δίνει πέναλτι! (vid)

Φωνάζουν στην Premier League για τις οριακές αποφάσεις και το VAR που «σκοτώνει» το ποδόσφαιρο. Τι θα έλεγαν, όμως, αν έβλεπαν τι συμβαίνει και στη συνώνυμη λίγκα στο Κουβέιτ; Εκεί που ο διαιτητής του ματς ανάμεσα σε Αλ Σαχέλ και Κουβέιτ SC ήταν… αποφασισμένος να εφεύρει πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Και τελικά το πέτυχε, στο 98’, μάλιστα, της αναμέτρησης!

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Κουβέιτ φάνηκε να βουτάει φανερά στη μεγάλη περιοχή, όταν ο ρεφ καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. Οι υπεύθυνοι του VAR, όμως, μέσω ενδοεποικοινωνίας τον συμβούλευσαν να ξαναδεί τη φάση ο ίδιος, κάτι που όντως έγινε, με τον διαιτητή να πηγαίνει στο μόνιτορ. Ωστόσο, παρά την προβολή του… σωστού ριπλέι, εκείνος παρέμεινε πιστός στην αρχική του απόφαση και χάρισε το γκολ νίκης στους φιλοξενούμενους.

Δείτε την απίθανη φάση:

Kuwaiti Premier League action

Al Sahel v Kuwait SC deep into time added on...

the ref must have had an away win on his accumulator....

The most shocking decision & VAR intervention ever.....pic.twitter.com/2Ebd0uR0Wc

