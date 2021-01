Ανέλαβε την Μπεϊτζίνγκ στην Κίνα ο Μπίλιτς (pic)

Ο Κροάτης τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους, μετά την απόλυσή του από την Γουέστ Μπρομ και το κακό του ξεκίνημα στον αγγλικό σύλλογο τη φετινή σεζόν με επτά βαθμούς σε 13 παιχνίδια.

Η ομάδα του Πεκίνου, Μπεϊτζίνγκ FC είναι η επόμενη ομάδα μετά τις Λοκομοτίβ Μόσχας, Μπεσίκτας, Γουέστ Χαμ , Αλ Ιτιχάντ και Γουέστ Μπρομ που αναλαμβάνει ο 52χρονος τεχνικός.

Πέρυσι στο πρωτάθλημα η Μπεϊτζίνγκ FC τερμάτισε δεύτερη, στο -4 από την πρωταθλήτρια Σανγκάη SIPG.

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK

— Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) January 6, 2021