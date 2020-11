Ήταν να μην κάνει την αρχή. Μπορεί να είχε να σκοράρει πάνω από οκτώ μήνες, αλλά το παρθενικό του γκολ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη νίκη επί της Έβερτον έσπασε το σερί και πλέον ο Έντινσον Καβάνι χτίζει νέο, άκρως θετικό.

Ο «Matador» ξεκίνησε βασικός στο ματς της Ουρουγουάης απέναντι στην Κολομβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ και μόλις στο 5', έβαλε μπροστά τη Σελέστε με τελείωμα μίας επαφής κι έφτασε έτσι τα 49 γκολ με το εθνόσημο, αποδεικνύοντας ότι έχει επιστρέψει για τα καλά.

Cavani 2 goals in 2 he’s just getting started ahhhh

pic.twitter.com/ieQM7BYvEl

— (@RealistGlizzy) November 13, 2020