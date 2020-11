Οπαδοί στήθηκαν έξω από το νοσοκομείο για να στηρίξουν τον Μαραντόνα (pics)

Ο «ζωντανός θρύλος» του ποδοσφαίρου τα ξημερώματα της Τρίτης (03/11) μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο στη La Plata, καθώς είχε αιμάτωμα στο κεφάλι και μετά την αξονική στην οποία υποβλήθηκε κρίθηκε απαραίτητο να χειρουργηθεί.

Φυσικά δεν είναι μόνος του σε αυτή τη μάχη καθώς περίπου 50 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν μπροστά από την κλινική Olivos, στα προάστια του Μπουένος Άιρες κι όταν ενημερώθηκαν ότι εγχείρηση πήγε καλά φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Μαραντόνα, κρατώντας σημαίες και φωτογραφίες του, με μηνύματα υποστήριξης.

Fans have gathered outside the hospital in Argentina for Diego Maradona, who is scheduled to have surgery for a blood clot on his brain pic.twitter.com/401K70pXwL — B/R Football (@brfootball) November 3, 2020

Maradona's ambulance going to hospital for his operation. Watching the Superclásico documentary by @ElMengem has helped me mentally prepare somewhat to the madness of Argentinian football pic.twitter.com/a9QKcp1nM5 — AtléticoFans (@AtleticoFans) November 3, 2020

Fans gather outside the hospital treating Diego Maradona, who will undergo surgery to treat a blood clot on his brain pic.twitter.com/DhDOUD6NYJ — Goal (@goal) November 3, 2020

Διαβάστε επίσης: