MLS: Έξι αγωνιστικές σε ποδοσφαιριστή για ομοφοβική επίθεση σε αντίπαλό του (vids)

Ο Flemmings θεώρησε πως θα μπορούσε να επηρεάσει πνευματικά τον αντίπαλό του με ομοφοβικές εκφράσεις από τη στιγμή που ο Martin έχει δηλώσει ανοιχτά πως είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Ντόνοβαν, που βρίσκεται στον πάγκο της San Diego Loyal, απέσυρε την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο εκείνης της αναμέτρησης παρά το υπέρ τους σκορ στο 3-1 και τις ελπίδες για συμμετοχή στα playoffs.

Ήθελε να βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό και να δείξει πως το ποδόσφαιρο των ΗΠΑ πρέπει ν' αποβάλλει το φαινόμενο του ρατσισμού και της ομοφοβίας, σε αντίθεση με τον κόουτς της Phoenix Rising που δεν έδωσε τόση σημασία.

Ντόνοβαν: Η ομάδα του έφυγε από το γήπεδο μετά από ομοφοβική επίθεση! (vid)

For those looking for more context on this story, here's some footage from immediately after the incident against Phoenix Rising. pic.twitter.com/g55RocfD42

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) October 1, 2020