Ο άλλοτε επιθετικός της Λυών, για αρκετά δευτερόλεπτα αντιλαμβανόταν ότι δεν ήταν καλά και οι κινήσεις του στην περιοχή των αντιπάλων ήταν τέτοια που προκάλεσε ανησυχία...

Κάποια στιγμή, ο Γκομίς έσκυψε στα γόνατα, έπεσε στο έδαφος κι εκεί «έσβησε» προκαλώντας τρόμο σε συμπαίκτες και αντιπάλους που φώναζαν σαν τρελοί τους γιατρούς να μπουν στο γήπεδο!

Ο ποδοσφαιριστής είναι πλέον καλά στην υγεία του έπειτα και από τις εξετάσεις που έκανε, στέλνοντας και μήνυμα μέσω social media, τονίζοντας πως δεν ήταν τίποτα το σοβαρό...

Thanks for your many messages.

More fear than harm.

We will continue to fight for @Alhilal_FC to be champion.

Thanks again, your lion who loves you very much.

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 20, 2020