'Ελτσε - Βιγιαρεάλ 1-3: Συνεχίζει να εντυπωσιάζει το Kίτρινο Yποβρύχιο
Η Βιγιαρεάλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει επικρατώντας της Έλτσε με 3-1 σε ένα καταιγιστικό α' ημίχρονο και παραμένει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και σε τροχιά Champions League.
Μόλις στο 7' το κίτρινο υποβρύχιο άνοιξε το σκορ με σουτ του Αλμπέρτο Μολέιρο ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Ζορζ Μικαουτατζέ έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Η Έλτσε έψαξε το γκολ και το βρήκε με τον Ναρτίμ Νέτο στο 30'.
Οι γηπεδούχοι όμως δεν είχαν πει την τελευταία λέξη και εννιά λεπτά αργότερα διεύρυναn το σκορ με τον Αλφόνσο Πεντράθα. Το σκορ δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και παρέμεινε το 1-3 μέχρι το τέλος.
