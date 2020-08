Η Ίντερ Μαϊάμι και ο Μπέκαμ ανακοίνωσαν τον Ματουϊντί (pics & vids)

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τον έπεισε να παίξει στο MLS και ο Γάλλος μέσος παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08). Μάλιστα, με μήνυμα στα social media, ο Μπέκαμ καλωσόρισε τον άλλοτε συμπαίκτη του, στην Ιντερ Μαϊάμι.

«Καλωσόρισες στην Ιντερ Μαϊάμι. Νιώθω τυχερός που αγωνίστηκα μαζί στην Παρί και είδα το πόσο καταπληκτικός παίκτης και άνθρωπος είσαι. Ανυπομονώ να σε δω με τη φανέλα της νέας σου ομάδας. Είσαι ένα υπέροχο άτομο και θα βρεις στο Μαϊάμι, ένα φανταστικό νέο σπίτι για σένα και την οικογένεια σου. Το να έχουμε έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή, είναι μεγάλη τιμή για το πρωτάθλημα μας.

Εχεις κατακτήσει τόσα πολλά τρόπαια στην καριέρα σου και ξέρω πως ονειρεύεσαι να κατακτήσεις περισσότερα με εμάς. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος από τη στιγμή που επέλεξες να αγωνιστείς στην Ιντερ Μαϊάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Ματουιντί με τη φανέλα της Γιουβέντους, κατέγραψε 133 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας οχτώ γκολ και επτά ασίστ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα Coppa Italia και ένα Super Cup Ιταλίας και πλέον ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

