Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και νυν προπονητής της ομάδας του Κατάρ, πριν από μερικές μέρες ανακοίνωσε πως είχε διαγνωστεί θετικός στον Covid-19 με αποτέλεσμα να μπει σε καραντίνα και ν' αφήσει τους συνεργάτες του να συνεχίσουν τη δουλειά του.

Από το βράδυ της Τετάρτης, ο Τσάβι κατάφερε να επιστρέψει στις προπονήσεις της Αλ Σάαντ όντας πλέον υγιέστατος, φόρεσε βέβαια και τη μάσκα του, αλλά ξανά παρών στο γήπεδο.

Photos from the #AlSadd first team training session on Wednesday 29/07

The Wolves are preparing for the next #QNBStarsLeague game against Al-Ahli

