Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα μπαίνει σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο υγείας και θ' απομονωθεί προκειμένου να μην διασπείρει τον Covid-19.

«Πριν από λίγες μέρς και ακολουθώντας τις οδηγίες, διαγνώστηκα θετικός στον κορονοϊό. Ευτυχώς αισθάνομαι καλά αλλά πρέπει να μπω σε καραντίνα μέχρι να μου δώσουν το “ok” οι γιατροί για να μπορέσω να επιστρέψω στην ρουτίνα μου και τη δουλειά μου. Μέχρι τότε ο Ντέιβιντ Πρατς θα προπονεί την ομάδα εκ μέρους μου, από το τεχνικό επιτελείο. Να προσέχετε και τα λέμε σύντομα στο γήπεδο» ανέφερε ο Τσάβι.

I’d like to thank all the authorities, especially those working in @qsl, @qfa and @alsaddsc for supplying the means of early detection, reducing the spread of infection and that guarantees the normal development of the competition.

Take care and see you soon on the football pitch

— AlSadd S.C (@AlsaddSC) July 25, 2020