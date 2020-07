Ανακοίνωσε Εντουάρντο ως αντι-Φετφατζίδη η Αλ Άιν!

Η ομάδα από το Άμπου Ντάμπι είχε συμφωνήσει σε όλα με τον άσο του Άρη και απέμεναν μόνο οι υπογραφές ωστόσο τροποποίησε τους όρους του συμβολαίου του με συνέπεια η μεταγραφή να μην γίνει ποτέ.

Η Αλ Άιν αντί για τον Φετφατζίδη προτίμησε τον εξτρέμ της Μπράγκα, Γουίλσον Εντουάρντο, ο οποίος αποτελεί προσωπικό επιλογή του Πορτογάλου τεχνικού, Πέδρο Εμανουέλ.

Ο 29χρονος Αγκολέζος άσος έμεινε ελεύθερος, κάτι που ασφαλώς αποτέλεσε μπόνους για την Αλ Άιν, καθώς εξοικονόμησε ένα σημαντικό ποσό.

Ο Εντουάρντο στην τρέχουσα σεζόν σε 18 ματς για το πορτογαλικό πρωτάθλημα πέτυχε 3 γκολ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στην Μπράγκα σε 154 ματς σκοράρε 46 τέρματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από λίγο καιρό το όνομα του Εντουάρντο ακούστηκε για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Wearing Jersey Number 20

Eduardo’s Signs to @alainfcae for Two Seasons #alainclub pic.twitter.com/jdxUBK1Yov

— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 16, 2020