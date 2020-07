Οταν ο Λουίς Σουάρες... αντέγραψε τον Μαραντόνα και έγινε ήρωας για την Ουρουγουάη (vid)

Μία φάση που δύσκολα θα ξεχάσει κάποιος. Το ημερολόγιο έδειχνε 2 Ιουλίου 2010 και η Ουρουγουάη αντιμετώπιζε την Γκάνα, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 1-1 μέχρι και το 120ο λεπτό της παράτασης.

Ωστόσο, η Γκάνα λίγο έλειψε να πάρει αυτή το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Σουάρες προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του στην τελευταία φάση του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, αναγκάστηκε να διώξει τη μπάλα πάνω από τη γραμμή με τα χέρια. Ο διαιτητής όπως ήταν λογικό έδειξε την άσπρη βούλα και απέβαλε τον 23χρονο τότε, Λουίς Σουάρες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Γκάνα ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Λουίς Σουάρες καθώς αποχωρούσε έβαλε τα κλάματα, καθώς πίστευε ότι ο Γκιάν, ο παίκτης που θα εκτελούσε το πέναλτι δεν θα αστοχούσε.

Κι όμως δικαιώθηκε για το... περιβόητο χέρι που έκανε καθώς ο Γκιάν που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι! Ετσι, η «σελέστε» σώθηκε από τον αποκλεισμό την τελευταία στιγμή και στη συνέχεια, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά στη διαδικασία των πέναλτι.

«Αυτό θα ήταν το τέλος του Μουντιάλ για εμάς, οπότε δεν είχα άλλη επιλογή. Τώρα έχω κι εγώ το χέρι του Θεού. Το έκανα γιατί πίστεψα ότι υπάρχει έστω και μία πιθανότητα οι συμπαίκτες μου να κερδίσουν στην διαδικασία των πέναλτι. Όταν είδα τον Γκιάν να χάνει το πέναλτι, ένιωσα μεγάλη απόλαυση», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Σουάρες.

