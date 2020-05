A-League: Ξεκινάει το πρωτάθλημα τον Ιούλιο στην Αυστραλία

Περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα του κόσμου θα χρειαστεί, η Αυστραλία για να ξεκινήσει. Στην A-League είχε μπει «λουκέτο» από τον Μάρτιο, εξαιτίας της πανδημίας, ωστόσο η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως στα μέσα Ιουλίου θα γίνει η επανεκκίνηση της.

Το σχέδιο για την ολοκλήρωση των τελευταίων έξι αγωνιστικών της κανονικής σεζόν και των πλέι οφ θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί η Λίγκα, να καταλήξει σε συμφωνία με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, για την κάλυψη των αναμετρήσεων.

«Δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν A-League 2019-20 και έχουμε συμφωνήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με τους συλλόγους και την Ενωση παικτών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της FFA, Τζέιμς Τζόνσον. Στην ιδανική περίπτωση, μέσα Ιουνίου, οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους τον Ιούλιο. Στόχος όλων είναι το πρωτάθλημα να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

.@FFA CEO James Johnson confirmed today that FFA, Hyundai #ALeague clubs, and @thepfa have reached an agreement on a comprehensive plan for the re-start of the Hyundai #ALeague 2019/20 Season. https://t.co/GxYvzo9Abr

— Hyundai A-League (@ALeague) May 28, 2020