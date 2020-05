Κλειστό γήπεδο. Δίχως κόσμο. Οι οπαδοί μόνο από την τηλεόραση. Δεν γίνεται να συγκεντρωθούν κατά χιλιάδες στην εξέδρα, έπειτα από την καταστροφή που έφερε στην ανθρωπότητα ο Covid-19.

Ειδικά στην Ασία απ' όπου και έκανε την αρχή ο ιος, για να μεταδοθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη και να κόψει το νήμα της ζωής σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, προσβάλλοντας εκατομμύρια συνανθρώπους μας.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που παρατηρεί όλος ο κόσμος το τελευταίο δίμηνο, το ποδόσφαιρο και η μπάλα γενικότερα είναι κάτι που πέφτει πολλές θέσεις στις προτεραιότητες του κάθε ανθρώπου. Ναι μεν καθημερινά δίνεται μια τεράστια μάχη από τη στιγμή που πρόκειται για κάτι επαγγελματικό από το οποίο κρίνονται πολλά εκατομμύρια χρημάτων, ναι μεν οι ομοσπονδίες και οι ομάδες παλεύουν να συμφωνήσουν για να συνεχιστεί η αγωνιστική περίοδος, όμως, υπάρχουν κι εκείνοι που φοβούνται ότι στο γήπεδο οι πιθανότητες να κολλήσουν, να διασπείρουν τον ιο στις οικογένειές τους και το πρόβλημα να γιγαντωθεί ξανά, είναι τεράστιες.

Στην Κορέα, λοιπόν, το πρωτάθλημα έκανε σέντρα έπειτα από την αναβολή που είχε σημειωθεί και η Jeonbunk Motors επικράτησε 1-0 της Suwon Bluewings χάρη σε γκολ που επιτεύχθηκε με κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Σκόρερ ήταν ο άλλοτε επιθετικός της Μίντλεσμπρο, Λι Ντονγκ Γκοοκ (41 ετών!), ο οποίος κάλεσε τους συμπαίκτες του να κάνουν το σήμα του «ευχαριστώ» προς τους γιατρούς της Νοτίου Κορέας. Μάλιστα, οι ηττημένοι είχαν μείνει και με παίκτη λιγότερο από το 75o λεπτό και εν τέλει έχασαν το ματς.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έλαβε ιστορική σημασία λόγω του ότι έδειξε ουσιαστικά πως το ποδόσφαιρο αντεπιτίθεται, στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της ανθρώπινης ζωής να επανέλθει στα φυσιολογικά της και μοιράζει πολύ μεγάλη ελπίδα για τον επόμενο καιρό που όλοι ευχόμαστε να θυμόμαστε ως έναν πολύ κακό εφιάλτη τον Covid-19.

Παρ' όλα αυτά, παρακολουθώντας έστω και για λίγο την αναμέτρηση από το κορεάτικο πρωτάθλημα, ήταν πολύ εύκολο ν' αντιληφθεί κανείς πως το ποδόσφαιρο ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ.

Ναι μεν οι χειραψίες απαγορεύθηκαν, τουλάχιστον στο τελετουργικό πριν την έναρξη του αγώνα, ναι μεν οι ποδοσφαιριστές όφειλαν να προσέχουν, ναι μεν στον πάγκο φορούσαν όλοι μάσκες – εξαιρουμένων των προπονητών – όμως, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όλα έμειναν ίδια.

Στο γκολ, οι παίκτες της Jeonbunk Motors πανηγύρισαν κανονικά, έτρεξαν ο ένας πάνω στον άλλον και προς στιγμή, ίσως επειδή ξεχάστηκαν και λογικό ήταν, έδωσαν κανονικά τα χέρια με high-5 προτού το ξανασκεφτούν κι αρχίσουν τα fist-bumps, τις γνωστές κλειστές μπουνιές.

Το ίδιο συνέβη και τη στιγμή της τελευταίας αλλαγής στο παιχνίδι, με τον παίκτη που έβγαινε να ξεχνιέται και ν' απλώνει το χέρι, όμως τον απέναντί του να το σκέφτεται λίγο παραπάνω και να τον ακουμπάει στο πλάι...

Οι επαφές υπήρχαν. Στην άμυνα, στην εκτέλεση των κόρνερ, ο ένας ήταν πάνω στον άλλον, ακουμπούσαν φανέλες, χέρια, σώματα, τα πρόσωπά τους πάνω στον αντίπαλο... Όλα αυτά, την ίδια στιγμή που έχει αναφερθεί ότι προς το παρόν δεν επιτρέπεται ούτε η ανταλλαγή πάσας στις προπονήσεις γιατί ο ιδρώτας μπορεί να μείνει πάνω στη μπάλα και μπορεί να μεταφερθεί στον συμπαίκτη...

Στη λήξη της αναμέτρησης, όλοι ακουμπούσαν τα πρόσωπά τους για να διώξουν τον ιδρώτα, να φτιάξουν λίγο τα μαλλιά τους, έπιναν κανονικά νερό ακουμπώντας το στόμιο των μπουκαλιών, όμως συνέχισαν με ανταλλαγή μπουνιάς κι όχι χειραψίες. Αυτά, βέβαια, μεταξύ συμπαικτών, αφού απαγορεύθηκε οποιαδήποτε επαφή με τους αντιπάλους...

Το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο, στο χορτάρι, την ώρα της εξέλιξης της αναμέτρησης, με την ένταση, την κόπωση, τα συναισθήματα που προκαλεί ο αθλητισμός και την γρήγορη σκέψη, θα παραμείνει όπως ήταν! Ούτε αποστάσεις, ούτε με προσοχή, ούτε μην ακουμπήσει ο ένας τη φανέλα του άλλου. Και φυσικά, ούτε λόγος για μάσκες. Είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από αδύνατο ένας αθλητής να έχει μάσκα στο πρόσωπο όταν κάνει τόσα σπριντ και προσπαθεί να διατηρήσει τις ανάσες του. Αυτό το πράγμα μπροστά στη μύτη και το στόμα μόνο αρνητικά θα μπορούσε να λειτουργήσει και δεν τίθεται καν ζήτημα...

#KLeague Moment

Another look at The Lion King, Lee Dong-gook's opening goal. #KLeague | #K리그 | #JEOvSSB pic.twitter.com/GT2dz0Ozeo

— K League (@kleague) May 8, 2020