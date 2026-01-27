Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσής της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον τραγικό χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μέσω ανακοίνωσής της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο των φίλων του Δικέφαλου του Βορρά.

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους.