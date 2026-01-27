Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, η Ερασιτεχνική ΑΕΚ και ο Πανιώνιος αναφέρθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ.

Με το που έγινε γνωστό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε δρόμο της Ρουμανίας όπου έχασαν τόσο άδοξα την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με την Λυόν, η χώρα βυθίστηκε στο πένθος. Οι ομάδες μία μετά την άλλη έστειλαν συλλυπητήρια δείχνοντας πόσο τους συγκλόνισε αυτή η τραγωδία.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανέφερε: «Καλό ταξίδι Αετόπουλα», ενώ ο Πανιώνιος ανέφερε τα εξής: «Η οικογένεια του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας οδικώς για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους στη Γαλλία.

Η αγάπη για την ομάδα και το ταξίδι δίπλα της είναι αξίες που γεννούν κοινές διαδρομές και θυμίζουν πως ο αθλητισμός ενώνει, πέρα από χρώματα και διαχωρισμούς.

Στεκόμαστε με σεβασμό και σιωπή απέναντι στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Αιωνία τους η μνήμη».

ΑΕΚ: «Οδύνη και βαθύτατη θλίψη για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ»

Για το τραγικό δυστύχημα ανακοίνωση έβγαλε και η Ερασιτεχνική ΑΕΚ αναφέροντας τα εξής: «Η ΑΕΚ εκφράζει την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη της για τον τόσο άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κι ενώ ταξίδευαν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων καθώς και στην αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ελαφρύ το χώμα…».