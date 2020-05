Το βίντεο με τα χειρότερα δευτερόλεπτα ποδοσφαίρου στην ιστορία! (vid)

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν για το πρωτάθλημα USL των ΗΠΑ, στα τελευταία δευτερόλεπτα των 7' καθυστερήσεων που είχε κρατήσει ο διαιτητής.

Το θέμα είναι πως όλοι θ' απεύχονται να υπάρχει τέτοιο μούδιασμα στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές όταν επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις μετά τις πολλές εβδομάδες καραντίνας και αποχής από τις προπονήσεις με μπάλα στο γήπεδο, έχοντας περιοριστεί σε γυμναστική στο σπίτι...

Δείτε και θα καταλάβετε γιατί... ευχόμαστε να μη συμβεί:

How football will look as soon as it returns @USLChampionship pic.twitter.com/x8PweGjKjN

— 433 (@433) May 3, 2020