Oι εφτά μεγιστάνες της μπάλας με συνολική περιουσία... 86 δισ. ευρώ! (vid)

Οι τύχες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, σε μεγάλο βαθμό, βρίσκονται στα χέρια τους. Ιδού οι εφτά πιο πλούσιοι άνθρωποι της μπάλας, με συνολική περιουσία που ξεπερνάει τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από τον Σαχίντ Καν, ιδιοκτήτη της Φούλαμ, τον Σταν Κρένκε, μεγαλομέτοχο της Άρσεναλ και τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, αφεντικό της Τσέλσι, έως τον Φίλιπ Άνσουτς, ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Γκάλαξι, την οικογένεια Ανιέλι που έχει την Γιουβέντους, τον Σεΐχη Μανσούρ της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντίτριχ Μάτεσιτς, αφεντικό Λειψίας και Ζάλτσμπουργκ. Λεφτά, λεφτά, λεφτά!

With a wealth totalling more than £75billion - these are the seven richest football club owners pic.twitter.com/ugRCphwOzE

— The Sun Football (@TheSunFootball) April 16, 2020