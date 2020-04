«Σκάνδαλο στη FIFA, δωροδοκία για τα Mουντιάλ Ρωσίας και Κατάρ!» (pics)

Σοκαριστικές αποκαλύψεις στο ποδόσφαιρο.

H αμερικανική δικαιοσύνη (US Department of Justice) ανακάλυψε στοιχεία για δωροδοκία σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της FIFA.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι άνθρωποι της παγκόσμιας επιτροπής πήραν πολλά εκατομμύρια δολάρια για να ψηφίσουν υπέρ της Ρωσίας και του Κατάρ με σκοπό να φιλοξενήσουν τα Μουντιάλ.

Το Μουντιάλ του 2018 έλαβε χώρα στην Ρωσία, ενώ του 2022 είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Κατάρ.

Επιπλέον ο πρώην αντιπρόεδρος της FIFA, Jack Warner πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ σε offshore εταιρίες με σκοπό να πάνε οι ψήφοι στη Ρωσία για να διοργανώσει του Μουντιάλ του 2018.

Eπίσης κατηγορούνται τρία μέλη της FIFA στη Νότια Αμερική ότι δωροδοκήθηκαν για να ψηφίσουν το Κατάρ για να διοργανώσει του Μουντιάλ του 2022. Ο Βραζιλιάνος Ρικάρντο Τεισέιρα, ο Νικολά Λεόζ της Παραγουάης και ο Χούλιο Γρονδόνα της Αργεντινής.

New US indictment states senior FIFA officials were bribed to award Russia and Qatar their World Cups, report: https://t.co/SnbrgE014s

— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 6, 2020