Ο λόγος που το «φαινόμενο» Ρονάλντο ήταν ο τρόμος των αντιπάλων (pics & vid)

Ενα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι αρκετό για να σε πείσει πως Βραζιλιάνος ήταν ο καλύτερος επιθετικός που έχει περάσει από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Εχει μείνει ακόμα στα χείλη των οπαδών για τα αξιοθαύμαστα κατορθώματα του σε όλες τις ομάδες που πέρασε. Επαιξε για λογαριασμό της Κρουζέιρο, της Αϊντχόφεν, της Μπαρτσελόνα, της Ιντερ, της Ρεάλ, της Μίλαν και της Κορίνθιανς.

Σε όλες αυτές κατάφερε να βάλει το λιθαράκι του. Εχοντας και δύο κατακτήσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, ο «R9» παραμένει ο νεότερος νικητής χρυσής μπαλάς καθώς αναδείχθηκε ο καλύτερος όλων στην ηλικία των 21. Τη χρονιά που πήρε μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα στην Ιντερ.

He broke the world transfer record twice before his 21st birthday.

Based on currency fluctuation, he'd be the most expensive player in history at €433m.

On this day in 1997, Ronaldo became the youngest-ever recipient of the Ballon d'Or, a record that still stands. pic.twitter.com/CoYh5JGHk5

