Κορονοϊός: Μέσι, Άλισον, Ετό δείχνουν πώς να προφυλαχθούμε από τον Covid-19 (vid)

Χέρια, αγκώνας , πρόσωπο, απόσταση, αίσθηση. Αυτές είναι οι πέντε λέξεις-κλειδιά για τον κορονοϊό και η FIFA θέλησε να τις υπενθυμίσει στον κόσμο προκειμένου να πάρει τα μέτρα του κατά του ιού Covid-19.

Για το λόγο αυτό, απευθύνθηκε στον Λιονέλ Μέσι, τον Άλισον Μπέκερ, τον Σάμουελ Ετό αλλά και τον Γκάρι Λίνεκερ μεταξύ άλλων, οι οποίοι έδωσαν τις συμβουλές τους προς το ποδοσφαιρικό και μη κοινό, για την ασφάλεια του εν μέσω πανδημίας.

Hands

Elbow

Face

Distance

Feel

Let some of football's biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.

Learn more https://t.co/iDwqhk1Nor@WHO | @GaryLineker @Alissonbecker

@CarliLloyd @teammessi | @setoo9 pic.twitter.com/cbW2o2hWuC

— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2020