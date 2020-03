Πριν από το «Φαινόμενο» υπήρχαν επιθετικοί εξίσου καλοί. Αλλά όχι σαν τον Βραζιλιάνο. Μπορεί να είχαν το γκολ αλλά δεν είχαν ολόκληρο το πακέτο του Ρονάλντο.

Στο παρακάτω βίντεο ο μεγάλος σταρ της Βραζιλίας αποδεικνύει γιατί ήταν το νούμερο ένα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Οι αντίπαλοι του κατέστρωναν ολόκληρα σχέδια για να μπορέσουν να τον σταματήσουν. Καμία φορά όμως δεν πετύχαιναν. Μάλιστα, πολλές φορές έπρεπε να «πέσει» όλη η ομάδα πάνω του για να του κλέψουν την μπάλα.

Κι όμως ο Ρονάλντο ούτε σε τέτοιες περιπτώσεις τα έβρισκε σκούρα. Με αψεγάδιαστες ντρίμπλες έκανε τους αμυντικούς να φαίνονται ανόητοι. Ηταν αδύνατο να τον σταματήσουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Worth escaping for 140 seconds of your time: Ronaldo pic.twitter.com/9flOzkRjHP

