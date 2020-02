Μπέκαμ: «Τυχερός που έβλεπα τον Κόμπι στο παρκέ...» (vid)

Ο Άγγλος σούπερ σταρ ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της δικής του Inter Miami στο MLS απέναντι στην Los Angeles FC και μιλώντας στην εκπομπή Now or Never του ESPN, αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαν, ο τραγικός θάνατος του οποίου συγκλόνισε τον κόσμο.

«Είμαι τυχερός που έζησα στο Λος Άντζελες όσο οι Λέικερς έπαιρναν πρωταθλήματα και που παρακολούθησα τον Κόμπι Μπράιαντ. Πολλές φορές μου έλεγαν "γιατί περιμένεις πάντα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα;". Απαντούσα πως όσο αυτός ο άνθρωπος είναι στο παρκέ δεν πάω πουθενά...

Θρηνούμε και για εκείνον και για τους υπόλοιπους που χάθηκαν στο τραγικό γεγονός αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε για τον Κόμπι δείχνει το ποιόν του ως άνθρωπος και ως αθλητής...» ήταν τα λόγια του «Μπεκς».

"I was lucky to live in LA when the Lakers were winning championships, and I was lucky to sit there and watch Kobe."

