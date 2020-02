Μπέκαμ: «Κάθε ομάδα θα ήθελε Μέσι ή Κριστιάνο...» (vid)

Η νεοσύστατη ομάδα του «Μπεκς» ετοιμάζεται το προσεχές Σαββατοκύριακο για την πρώτη, ιστορική εμφάνισή της στο MLS για το παιχνίδι απέναντι στην Los Angeles FC και ο Άγγλος σούπερ σταρ μίλησε στο SkySports για την ομάδα του και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Φυσικά η κουβέντα πήγε και στις μεταγραφές και το ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια να πείσει κάποιον εκ των Μέσι ή Κριστιάνο να παίξουν στις ΗΠΑ για ν' αλλάξουν παραστάσεις και να τιμήσουν τη φιλία τους μ' εκείνον προτού αποσυρθούν...

«Το ακούω συνέχεια αυτό... Εννοείται πως όποια ομάδα είχε τη δυνατότητα να πάρει κάποιον από αυτούς τους δύο θα το έκανε ... Είναι παίκτες του υψηλότερου επιπέδου που συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό. Εμείς είμαστε χαρούμενοι με το ρόστερ που έχει μείγμα έμπειρων παικτών αλλά και νεαρών. Έχουμε στόχους να φέρουμε στην ομάδα μεγάλα ονόματα...» είπε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

