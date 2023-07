Τσιτσιπάς: «Νόμιζα ότι θα κάναμε το νέο Ίσνερ - Μαχούτ, ο Μάρεϊ είναι τεράστιο κεφάλαιο για το τένις» (vids)

O Στέφανος Τσιτσιπάς στις δηλώσεις του έπειτα από την πρόκριση στον 2ο γύρο του Wimbledon τόνισε πως είναι πιεσμένος μετά το... μαραθώνιο ματς με τον Τιμ και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Άντι Μάρεϊ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να τα βρήκε δύσκολα στην «μάχη» με τον Ντόμινικ Τιμ, όμως τελικά κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Wimbledon. Στις δηλώσεις του μετά το ματς ανέφερε χιουμοριστικά πως πίστεψε πως το ματς του θα έφτανε στα... ιστορικά επίπεδα του Ίσνερ - Μαχούτ, το οποίο είχε κρατήσει 11 ώρες και 5 λεπτά ενώ διεξήχθη μέσα σε ένα διάστημα τριών ημερών και έγινε ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας στην ιστορία του τένις.

Ο κορυφαίες Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε και στον προσεχή αντίπαλο του, Άντι Μάρεϊ, εξέφρασε τον θαυμασμό του γι' αυτόν και τόνισε πως δεν περιμένει υποστήριξη από κανέναν.

"For a second, I thought we were doing the repeat of Isner-Mahut!"@steftsitsipas on his match against Dominic Thiem 😂#Wimbledon pic.twitter.com/glQ9B10BVd