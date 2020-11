Νέα ανησυχία για τον Κλοπ: Τραυματίστηκε και ο Ρόμπερτσον με την εθνική Σκωτίας!

Η ατυχία για την Λίβερπουλ φέτος δεν έχει τέλος. Μετά τον σοβαρό «πλήγμα» με τον Γκόμες, ο Άντριου Ρόμπερτσον αντιμετωπίζει κι αυτός πρόβλημα τραυματισμού.

Ο 26χρονος Σκωτσέζος μπακ των «Reds» ταλαιπωρείται από τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο γι' αυτό και πιθανότητα δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σημερινό (15/11, 16:00) με την Σλοβακία στο Nations League. Βέβαια, το μέγεθος του τραυματισμού του δεν είναι τόσο μεγάλο, καθώς θα παραμείνει στα «πιτς» κυρίως για λόγους προφύλαξης.

Ο προπονητής της Εθνικής Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ από την πλευρά του, επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου πως ο Ρόμπερτσον είναι αμφίβολος για το εν λόγω παιχνίδι. Το προσεχές διάστημα ο παίκτης θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα είναι στο 100% για τον αγώνα με το Ισραήλ την Τετάρτη (18/11).

Από την άλλη ο τεχνικός της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Γιούργκεν Κλοπ παρακολουθεί κι αυτός με μεγάλη αγωνία την κατάσταση του Ρόμπερτσον, μιας και ήδη το μπλοκάκι των τραυματισμών στην ομάδα έχει γεμίσει!

Scotland manager Steve Clarke: “Andy Robertson is the most doubtful out of the ones who have a wee question mark over them [with an injury].” pic.twitter.com/KqRPVsHmKY

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) November 15, 2020